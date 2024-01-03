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حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الخميس 4 يناير 2024

الأربعاء، 03 يناير 2024 02:52 م
حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الخميس 4 يناير 2024 شبورة كثيفة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس فى القاهرة الكبرى غدا الخميس 4 يناير 2024 .
 
ومن المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدا شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا علي بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية علي بعض المناطق.
 
ويسود غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى ويكون الطقس بارد ليلا، وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 14، الجيزة العظمى 21 درجة والصغرى 14، القليوبية العظمى 21 درجة والصغرى 14.
 
 
 






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