تفاصيل التحقيق مع متهم بانتحال صفة موظف للاستيلاء على أموال مواطنين

"استغل احتياج المواطنين من راغبى الحصول على قروض، وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، هذا ما كشفت عنه تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة.

واعترف المتهم بالتحقيقات الأولية، أنه قام بإنشاء إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مُنتحلًا صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية، حيث يتواصل مع المواطنين من راغبى الحصول على قروض وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين بالبنوك والجهات الحكومية وقدرته على شراء وحدات سكنية لهم بنظام التمويل العقارى لدى البنوك "على خلاف الحقيقة" مطالبًا منهم مبالغ مالية وهدايا عينيه لإنهاء إجراءات قرض التمويل.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبى تملك الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، لدى البنوك "على خلاف الحقيقة"، وواجهت الجهات المختصة، المتهم بالأحراز المضبوطة بحوزته، والتى تضمنت (خطابات وعقود خالية البيانات تفيد إنهاء إجراءات شقق سكنية – مستندات خاصة لراغبى الحصول لشقق سكنية - عدد من شرائح المحمول المستخدمة فى الإتصال بالضحايا - جهاز تابلت و2 هاتف محمول بفحصهم تبين احتوائهم على أدلة تؤكد نشاطه الإجرامى).

وألقى القبض على المتهم، وأمكن الاستدلال على عدد من ضحايا المتهم وبسؤالهم قرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والاستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المُشار إليه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.