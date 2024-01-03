تعرف على مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بمحافظة بنى سويف

ينشر اليوم السابع لقرائه من سكان محافظة بنى سويف التابعة لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء المواعيد الجديدة لتنفيذ جدول تخفيف الأحمال الجديد بناء على تعليمات مجلس الوزراء والذى يبدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءً لمدة ساعتين يوميا.

وأعدت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى خطة لتنفيذ القرار بعدم تخفيف الأحمال من خلال قطع التيار الكهربائى بعد الساعة الـ5 مساءً، وتوزيع جداول التخفيف على شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية والتشديد بضرورة الالتزام بعدم تخطى مدة الفصل ساعتين.

وفيما يلى جدول تخفيف الأحمال بنطاق محافظة بنى سويف: