تعرف على أماكن ومواعيد عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة فى الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت محافظة الإسكندرية عن أماكن ومواعيد عمل المراكز التكنولوجية المتنقلة بأحياء محافظة الإسكندرية، يأتى ذلك استكمالا لتنفيذ خطة التحول الرقمى لمحافظة الإسكندرية، حيث ينتقل المركز التكنولوجى من مكان لآخر لخدمة المواطنين وتقريب المسافات وتقديم خدمات مميزة.

وأماكن التواجد هى..

شارع الأقفال بنطاق حى غرب، من 1-31 يناير، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الساعة 9- 1.30 ظهرا، والأربعاء والخميس من الساعة 8-2 ظهرا.

سيارة بنطاق حى شرق، من الفترة 4 يناير حتى 4 فبراير المقبل، خلف محطة قطار سيدى جابر، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 10 إلى 2 ظهرا.

وشهدت محافظة الإسكندرية خلال عام 2022 الانتهاء من الميكنة الكاملة لـ9 مراكز تكنولوجية بالأحياء وجار الانتهاء من المركز التكنولوجى المتبقى بحى غرب بالإضافة إلى إطلاق خدمة "الكود الموحد" وهو من الخدمات الجديدة التى تقدمها المحافظة التى تتيح للمواطن الوصول إلى كل الخدمات المقدمة داخل المراكز التكنولوجية أو خدمات الأماكن الأخرى، وارتفعت نسبة الإنجاز بالمراكز التكنولجية بالأحياء من 76.8% فى عام 2021 لتصل إلى 83.91% فى عام 2022، وتنفيذ بانرات وملصقات لتعريف المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية بالأحياء بالمستندات المطلوبة. بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل موقع بوابة خدمات المحليات إلى تطبيق موبيل وتم نشره على منصة جوجل بلاي وذلك لتقديم 45 خدمة خاصة بالمحليات إلكترونيا على تطبيق موبيل.