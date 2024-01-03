تصدير خام الكلينكر والصودا الكاوية من موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بورسعيد - محمد عزام

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن استمرار شحن خام الكلينكر والملح والصودا الكاوية بموانئ شرق وغرب بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

استقبل ميناء شرق بورسعيد السفينة ARAMIS القادمة من ايطاليا لشحن 55 ألف طن من خام الكلينكر والتصدير إلى السنغال .

كما وصل الميناء السفينة CELESTIAL BWE القادمة من الإسكندرية، وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى غانا .

كما استقبل الميناء السفينة PETREL S القادمة من حوض البحر المتوسط وذلك لشحن 7500 طن ملح إلى اوكرانيا ، كان الميناء قد انتهى من شحن السفينة KING VICTOR القادمة من ميناء دمياط بحمولة 5400 طن ملح والتصدير إلى كرواتيا.

على جانب آخر، فقد استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة BARBAROS HAYRETTIN VARDAL القادمة من اليونان لشحن 5400 طن صودا كاوية لتغادر السفينة فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا .

وفى هذا الصدد، تتخذ إدارة موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جميع الإجراءات اللازمة والتنسيق مع الجهات المعنية داخل الميناء لتسهيل عمليات الشحن على الأرصفة.