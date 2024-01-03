تحقيقات وفاة شخص بعين شمس: عامل صيدلية قرر له العلاج وحقنه بالخطأ

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى وفاة شخص نتيجة حقنه بالخطأ على يد مساعد صيدلي في عين شمس، عن أن الصيدلية التى توجه إليها المتوفى اعتادت بمعرفة مالكها وجميع القائمين على إدارتها من صيدليين وعمال على استقبال المواطنين وصرف أدوية وحقنهم بحقن طبية لهم بعد تشخيص حالتهم الصحية وتحديد نوع العلاج دون الرجوع إلى طبيب متخصص.

واضافت التحقيقات أن المتوفى كان يعانى اعراض نزلات البرد المصاحبة لحالة سعال وشعور بالارهاق الشديد، فنصحه أحد معارفه بالتوجه إلى الصيدلية كحال الكثير من أهل المنطقة لأخذ العلاج المناسب، بعد أن أخبره بأن القائمين على إدارتها لديهم الخبرة الكافية لتشخيص حالته والتعامل معها.

واوضحت التحقيقات أن المتوفى انصاع إلى كلام صديقه وتوجه بالفعل إلى الصيدلية فلم يجد الصيدلى المختص أو مالك الصيدلية فقرر الذهاب والعودة مرة أخرى فى حين وجود أحد منهما، إلا أن أحد العمال بالمكان طالبه بالانتظار وأنه سوف يقوم باللازم وأن الأمر بسيط لا يحتاج إلى انتظارهما او اخذ استشارة طبيب، وأنه سوف يقوم بحقنه بعقار طبى يستخدمه فى مثل هذه الحالات، وأن النتيجة مضمونة ولا توجد أية أعراض جانبية أو طبية لاحقا بعد حقنه به.

وتبين من خلال تحقيقات النيابة، أن المتهم يعمل كعامل فى الصيدلية وأنه غير متخصص في هذا الشأن، وأنه قام بحقن الضحية من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى طبيب متخصص، ما أدى حدوث تدهور فى الحالة الصحية المتوفى نتج عنه وفاته بعد وقت بسيط من حقنه بالعقار الطبى الذى بأخذه على يد العامل المتهم.

البداية كانت بوصول أحد الأشخاص إلى إحدى المستشفيات في حالة غيبوبة تامة، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة اسعافه، تم اخطار النيابة العامة بالواقعة، التي باشرت التحقيقات، وتبين أن المتوفى تم حقنه بحقنة طبية عن طريق الخطأ على يد مساعد صيدلى بمنطقة عين شمس، بعد قيامه بالذهاب إلى الصيدلية وطلب مساعدة طبية له بسبب اصابته بحالة برد شديد، قام على اثرها عامل في الصيدلية بحقن الضحية بحقنة طبية خاطئة، فقد حياته على أثرها.

وكانت النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار العامل المتهم، وحبسه على ذمة التحقيق، وإعداد تقرير طبى مفصل عن سبب الوفاة الحقيقى.