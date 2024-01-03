اليوم السابع
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تحرير 61 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 يناير 2024 05:31 م
تحرير 61 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (61366) مخالفة مرورية متنوعة بينها (603) مخالفة السير بدون تراخيص.

ونجحت الجهود فى ضبط  (80) دراجة نارية مخالفة، و(12974) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(26) مخالفة موقف عشوائى، و(1505) مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(5) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.







مخالفة مرورية

حمله امنيه

اخبار الحوادث




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