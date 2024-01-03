تجديد حبس لصوص كابلات الكهرباء فى المعادى 15 يوما على ذمة التحقيقات

كتب سليم على

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المعادى حبس 4 أشخاص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالشروع في سرقة كابل كهرباء مملوك لإحدى شركات الكهرباء.

وكشفت تحقيقات النيابة ، أن المتهمين الأربعة كونوا تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ، سرقة كابلات الكهرباء، واعترفوا بشروعهم في سرقة كابل كهرباء مملوك لإحدى شركات الكهرباء فى منطقة المعادى باستخدام معدات مضبوطة بحوزتهم وفروا هاربين.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.