اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تجديد حبس بائع 15 يوماً لاتهامه بحيازة مليون صاروخ ألعاب نارية فى الجمالية

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:53 ص
تجديد حبس بائع 15 يوماً لاتهامه بحيازة مليون صاروخ ألعاب نارية فى الجمالية الألعاب النارية- أرشيفية
كتب سليم على

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس بائع 15 يوماً على ذمة، ضبط بحوزته حال تواجده بمخزن مُستأجر فى منطقة الجمالية 60 كرتونة ألعاب نارية (بإجمالى مليون و100 ألف صاروخ ألعاب نارية " مُختلفـة الأحجــــام").
 
واعترف المتهم خلال التحقيقات، بحيازة المضبوطات بهدف الإتجار فيها وبيعها في الأعياد بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. 
 

عقوبة حيازة الألعاب النارية

 
تضمن قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك على النحو التالى:
 
المادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات تعاقب مستخدم أو مستورد أو حائز او مصنع هذه المواد بالسجن المؤبد أو السجن المشدد.
 
كما صدر قرار وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004 الذى أدرج البارود الأسود داخل العقوبة، وحذر من الضبط بأي ألعاب نارية فأنها في النهاية تؤدى إلى الفزع وبعض الجروح.






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