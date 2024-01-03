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تأجيل محاكمة متهم بـ "أحداث وسط البلد" لجلسة 19 فبراير

الأربعاء، 03 يناير 2024 02:50 م
تأجيل محاكمة متهم بـ "أحداث وسط البلد" لجلسة 19 فبراير المستشار محمد السعيد الشربينى
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة الجنايات المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة محاكمة متهم في أحداث وسط البلد، لجلسة 19 فبراير للمرافعة.

كانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

وعن عقوبة التظاهر نص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.

 

 







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