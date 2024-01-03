اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 08:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انخفاض قياسي فى درجات الحرارة فى السويد وفنلندا.. 40 تحت الصفر

الأربعاء، 03 يناير 2024 06:00 ص
انخفاض قياسي فى درجات الحرارة فى السويد وفنلندا.. 40 تحت الصفر تقلبات المناخ - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت السويد وفنلندا، الثلاثاء، انخفاضات قياسية في درجات الحرارة خلال فصل الشتاء الحالي إذ انخفضت الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية تحت الصفر نتيجة موجة البرد السائدة في الدول النوردية.


وانخفضت الحرارة في قرية "نيكالوكتا" بشمال السويد إلى 41.6 درجة تحت الصفر ما تسبب في عرقلة حركة السكك الحديدية في الشمال وإصدار تحذير من من تساقط الثلوج والرياح في وسط وجنوب البلاد، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية. 


وفي فنلندا المجاورة، سجلت أقل درجة حرارة في بلدة "يليفيسكا" الشمالية الغربية ووصلت إلى 37.8 تحت الصفر، فيما تعرضت العاصمة الفنلندية هلسنكي لموجة باردة وحذر معهد الأرصاد الجوية من طقس شديد البرودة يسود البلاد هذا الأسبوع قد تنخفض فيه درجات الحرارة لأقل من 40 درجة تحت الصفر. 


وفي الدنمارك، أغلقت السلطات أحد الجسور الرئيسية أمام حركة المركبات ذات المقطورات الخفيفة بسبب الرياح القوية التي يمكن أن تؤثر على القيادة.







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