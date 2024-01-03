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النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يقدمون التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد

الأربعاء، 03 يناير 2024 09:30 م
النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يقدمون التهنئة للبابا تواضروس بعيد الميلاد النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا تواضروس
كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجى

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أجرى المستشار محمد شوقى النائب العام، ومجلس القضاء الأعلى وأمينه العام، ولفيفا من قادة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بمناسبة عيد الميلاد. 

 

وقدم النائب العام والوفد المرافق له، التهنئة لقداسة البابا وجميع  المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.

 

كما أعرب المستشار محمد شوقى النائب العام عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصرى، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

 

 
النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يزورون البابا تواضروس
النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يزورون البابا تواضروس

النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا تواضروس
النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا تواضروس

النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا
النائب العام ومجلس القضاء الأعلى يهنئون البابا
 
 






النائب العام

عيد الميلاد

المجلس الأعلى للقضاء

قداسة البابا تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية




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