الكاتب الصحفى شعبان هدية يتسلم ترخيص "إيجيبشيان جيوجرافيك" أول مجلة وثائقية علمية

كتب محمد السيد الشاذلى

تسلم الكاتب الصحفى شعبان هدية مدير عام المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم، ترخيص لأول مجلة وثائقية علمية ورقية وإلكترونية الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على هامش الحفل الذي نظمه المجلس لتسليم دفعة جديدة من التراخيص لـ 78 من القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية والصحف والمجلات، وذلك بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة.

انطلقت المجلة تحت اسم "إيجيبشيان جيوجرافيك" في نسختها الرسمية في أكتوبر 2023، باعتبارها منظومة وثائقية متكاملة صادرة عن المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم، وبإشراف علمي من شركة مكتشفون للإنتاج الوثائقي والميتافيرس، لتُصبح أول منظومة وثائقية ورقية والإلكترونية.

وأكد الكاتب الصحفي محمد عبد السلام رئيس تحرير مجلة إيجيبشيان جيوجرافيك أن المنظومة الوثائقية تسعى إلي تقديم مصر في صورة لم نرها من قبل لتقدم محتوى ثريًا في كافة القطاعات، مبينًا أن المجلة تقدم تسعة خرائط وثائقية مختلفة، وهي الحضارة والتاريخ والثقافة والحياة الطبيعية والبرية والبحرية والبشرية والدينية والعلمية والسياحية، وأن الهدف تقديم المليون و19 ألف كيلومتر مربع هي كل مساحة مصر للقارئ المصري والأجنبي.

وأوضح عبد السلام أن المجلة لديها خطة إستراتيجية أكثر توسعا من مجرد مجلة وثائقية باللغة العربية، حيث انه من المقرر إطلاق المجلة باللغة الإنجليزية خلال الأشهر القادمة، بالإضافة إلي إطلاق مجلة أخري للأطفال تحت اسم "EG KIDS"، مبينا أن المنظومة الوثائقية التي أطلقتها المؤسسة المصرية لتبسيط العلوم ستقوم بإصدار سلسلة من المجلات التي قامت بتسجيلها لتغطية الشأنين العربي والأفريقي، وهما "أريبيان جيوجرافيك"، و"أفريقان جيوجرافيك".

واليوم السابع إذ يهنئ الزميل شعبان هدية بالحصول على ترخيص المجلة، يتمنى أيضا استمرار النجاح للمجلة لتكون منبرا علميا متخصصا يفيد القارئ المصرى والعربي.