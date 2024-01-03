القوافل العلاجية لحياة كريمة تستكمل أعمالها اليوم بقرية الحمروين

البحر الأحمر - عماد عرفة

تستكمل القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة، أعمالها بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير ب محافظة البحر الأحمر ، حيث انطلقت بها أمس الثلاثاء، ومن المقرر أن تستكمل اليوم أعمالها وتنتقل إلى قرى الجنوب.

وكان "اليوم السابع" حصل على خريطة القوافل العلاجية الشهرية التى تنظمها مبادرة حياة كريمة بقرى محافظة البحر الأحمر، والتى تضم 7 قوافل طبية، يتم خلالها الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر مجاناً.

وكانت انطلقت القوافل خلال يناير الجارى أمس الثلاثاء من مدينة القصير، وتحديدا من قرية الحمروين شمال القصير وتستكمل اليوم ثانيها إيامها، ومن الحمروين تنطلق غدا الخميس إلى قريتى مرسى حميرة ورأس حدربة التابعتين لإدارة شلاتين الصحية وذلك أيام 4 و5 يناير.

وتتوجه القوافل بعد ذلك إلى مدينة حلايب جنوب البحر الأحمر وتقضى فيها يومى 6 و7 يناير، ثم إلى قرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب، أيضا تستقر فيها لمدة يومين 8 و9 يناير، ومن أبو رماد إلى مدينة مرسى علم ومركز صحة الأسرة بوسط المدينة، وتستقر فيه أيضا لمدة يومين، ومن مرسى علم إلى قرية أم الحويطات بسفاجا، وتنتهى يومى 14 و15 يناير بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر.