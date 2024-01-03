الصعيد يجنى ثمار الخير.. 4409 مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بسوهاج وقنا

كتب على عبد الرحمن

قالت وزارة التنمية المحلية، إنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحقيق طفرة تنموية فى محافظات الصعيد، ساهم برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر منذ بدايته وخلال الفترة الماضية خاصة عام 2023 فى تغيير حياة الملايين من المواطنين بالصعيد خاصة بمحافظتى قنا وسوهاج نحو الأفضل، بتنفيذه مشروعات تلبى احتياجات أبناء الصعيد الأساسية فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب و الطرق والنقل، الكهرباء والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية.

وفى هذا السياق أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى الأربع محافظات المستهدفة (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) تجاوزت كل التوقعات والأهداف التنموية التى وضعتها الحكومة له بالتعاون مع البنك الدولى خلال الست سنوات السابقة منذ بداية البرنامج فى عام 2018، مضيفاً أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعكس ليس فقط جدية الحكومة فى تنمية وتطوير المناطق المتأخرة تنموياً من خلال منهجية فريدة تعتمد على تعزيز تنافسية المحافظات وتمكينها من قيادة عملية التنمية الاقتصادية المحلية وتقديم الخدمات عالية الجودة للمواطنين، ولكن أيضاً حرص الحكومة المصرية على إرساء سياسات ونظم عمل داعمة لوحدات الإدارة المحلية تتسم بدرجة من اللامركزية المالية والإدارية والاقتصادية.

وأشار اللواء هشام آمنة فى هذا الصدد إلى أن ما أحدثه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كان محل إشادة من مجموعة البنك الدولى خلال عام 2023 حيث حصل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جائزة أفضل برنامج تنموى ممول من البنك الدولى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، فضلاً عن اعتبار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من البرامج الرائدة التى يتم الاسترشاد بها والبناء على مخرجاتها فى جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولى فى مصر وعدد من الدول النامية على مستوى العالم، وفق ما ورد فى الاستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولى (2023-2027).

وكشف وزير التنمية المحلية أن إجمالى استثمارات المشروعات الجارية والمنتهية فى محافظتى سوهاج وقنا حتى نهاية عام 2023 بلغت حوالى 19,2 مليار جنيه لتنفيذ حوالى 5130 مشروعاً، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 4409 مشروع وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 721 مشروع ، وجاءت المشروعات فى جميع القطاعات (مياه شرب وصرف صحى – طرق ونقل – دعم الوحدات المحلية -تحسين البيئة – التنمية العمرانية – التنمية الاقتصادية المحلية... وغيره)، مما ساهم فى وضع أساس قوى لجعل المحافظات قادرة على دعم التنمية المستدامة الاقتصادية والبيئية والمؤسسية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه بنهاية نصف العام المالى من 2023/2024 تم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات التى بدروها أثمرت عن الانتهاء من وبدء تشغيل 7 مشروعات صرف صحى متكامل و12 مشروع مد وتدعيم خدمات الصرف الصحى بإجمالى استثمارات بلغت 3,5 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 3,5 مليون مواطن، إضافة الى إحياء استثمارات متعثرة بتكلفة تتعدى 6 مليار جنيه، وتنفيذ 4 محطات مياه شرب، و34 مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فضلاً عن مشروعات منفذة بلغت حوالى 738 مشروع رصف طرق بإجمالى أطوال 1000 كيلو متر فى 18 مركز ومدينة و49 مشروع رصف جارى الانتهاء منها و30 كوبرى سيارات وأنفاق ، و 95 مشروع تطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة والمناطق الحضرية و14 مشروع تغطية ترع فى 13 قرية ومدينة.

كما تضمنت إنجازات البرنامج فى مجال دعم مشروعات التنمية الحضرية بالمحافظات الأربع (قنا وسوهاج واسيوط والمنيا) من ضمنها: مشروعات كورنيش نقادة ، والمنطقة الحرة بترامسة، وتطوير كورنيش قنا الشرقي، وتطوير مرسى معبد دندرة ، وجارى استكمال إنشاء مجمع مواقف لمركز ومدينة أبو تشت على مساحة 11300 متر، اما فى محافظة سوهاج فقد تم الانتهاء من أعمال تدبيش مشروع وصلة كورنيش سوهاج وأخميم ، والانتهاء من أعمال الرفع المساحى لمركز طهطا للخدمات الفنية (تكتل الأثاث)، وجارى إعداد مستندات الطرح لاستكمال كورنيش جزيرة شندويل ،وتطوير المرسى السياحى بالبلينا ، لافتاً الى انه تم الانتهاء من الدليل التصميمى الارشادى للمناطق الحرفية بالمحافظات الأربعة وجارى اعتماده.

وأضاف اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم فى مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بصعيد مصر، عن طريق توفير وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتوفير البيئة الداعمة المحفزة للاستثمارات وإشراك القطاع الخاص حيث تمكن البرنامج من تقديم نماذج عديدة للتنمية الاقتصادية المحلية بالصعيد ودعم القدرات المؤسسية للإدارة المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادى المحلى من خلال (التكتلات الاقتصادية – دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – إطار مؤسسى داعم للتنمية الاقتصادية داخل الإدارة المحلية على مستوى الوزارة وبالمحافظات المجلس الاقتصادى الاجتماعى – إشراك القطاع الخاص فى إدارة المناطق الصناعية- تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال مشيرًا إلى أن برنامج تنمية الصعيد ساهم فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأهالى محافظات الصعيد وتحسين الخدمات لملايين المواطنين.

وتابع وزير التنمية المحلية حديثه عن إنجازات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر : فيما يتعلق بمكون تحسين الخدمات فان البرنامج قام بوضع قواعد تشغيل واضحة للمراكز التكنولوجية والخدمات المقدمة فيها وإدارتها والاستخدام الأمثل لقدرات العاملين بها فى تطوير الخدمات ، ومتابعة خطة تشغيل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة التى تم تسليمها على النحو الأمثل والعمل على تذليل العقبات فى حالة عدم الاستفادة منها، كما تم اعداد دليل تشغيل المراكز التكنولوجية ودليل تشغيل لجان المتابعة ،ودليل تعميم الممارسات الجيدة لمكون تحسين الخدمات، إضافة الى تنفيذ حزمة من الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين بالمراكز التكنولوجية وإعداد دورات مستمرة لهم فى كافة مجالات العمل وقياس مستوى الأداء وكيفية تفعيل الخدمات الكترونيا بلغ عدد المستفيدين منها 113 متدرب بالمحافظات الأربعة.

وأوضح اللواء هشام آمنة أن الإجراءات التى اتخذها البرنامج فى مكون تحسين الخدمات اسفرت عن نجاح 14 مراكز فى تقليل المدة الزمنية لاستخراج رخص البناء والمحلات بنسبة تتراوح بين 50% لـ 60% فى معظم المراكز، فضلاً عن توفير عدد من الخدمات الإلكترونية يتم نشر معلومات عنها على بوابة المحافظة حيث تم تحديد 13 خدمة تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحافظات الأربعة سيتم العمل عليها كمرحلة أولى لتفعيل التقديم على الخدمات إلكترونياً.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى ترفيق المناطق الصناعة بمحافظتى قنا وسوهاج حيث تم ترفيق ورفع كفاءة 4 مناطق صناعية هى المنطقة الصناعية بكلاحين فقط والمنطقة الصناعية بالهو والمنطقة الصناعية بغرب طهطا والمنطقة الصناعية غرب جرجا بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 6,1 مليار جنيه تشمل تنفيذ شبكات ومحطات ومأخذ مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات، لافتًا إلى أنه سيتم إدارة المناطق الصناعية من خلال القطاع الخاص.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى إنجازات البرنامج بمكون الاعتبارات البيئية والاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ، حيث تمكن البرنامج من تنفيذ جلسات تخطيط تشاركى للعام المالى 23-24 للمحافظات الأربعة شارك فيها عدد 6880 منهم (4354) ذكور ،و (2526) اناث، كما تم عقد (54) جلسة إفصاح عن المعلومات للعام المالى 2023/2024 شارك بها 2719 شخص ،مشيراً الى منظومة الشكاوى بالمحافظات الأربعة استقبلت عدد 36,8 الف شكوى ، تم حلها بنسبة 91%.

واختتم اللواء هشام آمنة حديث باستعراض أبرز مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال عام 2023 منها فى محافظة قنا الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى قرى مركز أبو تشت ويخدم 180,3 ألف نسمة، وتنفيذ مشروع صرف صحى قرى شمال مركز قنا بنسبة 98% ويستفيد منها أكثر من 210 ألف نسمة، وتطوير طريق مصر أسوان بنسبة تنفيذ بلغت 100%، اما فى محافظة سوهاج تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى السماكين ويخدم حوالى 5 آلاف نسمة، والانتهاء من مشروع محطة مياه الصوامعة ؛ لتخدم 45,789 ألف نسمة ، توسعة نفق العروبة بمحافظة سوهاج وبلغت نسبة تنفيذه 100% وساهم بقوة فى تحقيق السيولة المرورية، وسهولة الربط بين حى شرق وحى غرب بمدينة سوهاج ومنع التكدس والازدحام .