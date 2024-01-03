الشبكة الوطنية بالدقهلية تستعد بـ176 كاميرا تربط المحافظة بالمرافق الحيوية.. وتستعد للطوارئ وموسم الشتاء بـ1171 معدة متنوعة للتعامل السريع وتفادى تفاقم الأزمات.. شراء معدات بنصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية

الدقهلية - شريف الديب

تستعد محافظة الدقهلية لاستقبال فصل الشتاء، ومواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة على المحافظة، نتيجة التحذيرات المستمرة من هيئة الأرصاد بتوقع شتاء قارص وصعب خلال الفترة القادمة، وهو ما كان أحد أسباب رفع حالة الاستعداد داخل المحافظة بالعديد من المعدات والتقنيات العالية لسرعة التحرك وإنجاز المهام.

ويقول الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، أن هناك استعدلدت كبيرة هذا الشتاء فى محافظة الدقهلية، من خلال ربط جميع القطاعات والمراكز والاحياء الشوارع ، بالشبكة الوطنية بالمحافظة حيث تم ربطها بمنظومة كاميرات تحتوي علي 176 كاميرا منهم 90 كاميرا ثابته، و 86 كاميرا متحركة لربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات ( الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية ) بمركز الشبكة بالمحافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين والتعامل السريع معها لتفادي تفاقم الأزمات.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن إجمالي عدد المعدات بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة بلغت 1171 معدة متنوعة ما بين لوادر وحفارات واوناش وسيارات قلاب وسيارات كسح مياه أمطار، ومكنسيات وهما كالتالي ( 37 سيارة سوزوكي قلاب نصف طن - 222 سيارة حمولة 5 طن قلاب ماركة ميتسوبيشي شيفروليه - 71سيارة حمولة 10 طن قلاب ماركة مرسيدس و مان وايفكو وفورد وهينو - 36سيارة حمولة 20 طن ماركة مرسيدس وسكانيا - 49 مكبس سعة ٢٠م٣ - ١٦م٣ - ٦م٣ ماركة هيونداي ومرسيدس وايفكو وميتسوبيشي - 51 سيارة كسح وشفط المياة سعة ١٠م٣ - ٤م٣ ماركة مرسيدس ومان وميتسوبيشي - 30 سيارة كهرباء ارتفاع 12 م و 14م ماركة شيفروليه وميتسوبيشي - 141 لودر مفصلي وزاحف ماركة كاتربيلر وكوماتسو وبوب كات - 3 جريدر ماركة كاتربيلر وفولفو - عدد 2 ونش تيلسكوبي حمولة 40 طن و 20 طن ماركة لبهير ألماني وأمريكي - 2 حفار دقاق 30 طن و 14 طن ماركة دوسان - 17 مكنسة ماركة برودسون - 362 جرار بمقطورة ماركة بيلاروس وروماني - 148 مقطورة كسح وشفط المياة سعة 4م3 ).

وأضاف الشيخ أن تم حصر معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، مع المنظومة و بلغت 315 معده متنوعه ليصبح إجمالي عدد المعدات بالدقهلية 1,486 معده وتشمل معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وأوضح الشيخ أنه تم شراء معدات جديدة خلال ال 4 سنوات الماضية للوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بمبلغ وقدره نصف مليار جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة تشمل معدات متنوعة ما بين سيارات قلاب واوناش وزاحف ومكنسيات وسيارات كسح امطار وغيرها ، بالإضافة إلي صيانة كافة معدات الحملة الميكانية بالوحدات المحلية.

وأشار إلي أن الدقهلية علي أتم استعداد لمجابهة الأزمات والكوارث بفضل قوتها البشرية وما تمتلكه من معدات هائلة بمختلف أنواعها منها معدات إنقاذ ومعدات كسح لمياه الأمطار ومعدات لرفع التراكمات.

وأكد علي أن إدارة اي أزمة والسيطرة عليها أساس نجاحها هو الجاهزية الكاملة والاستعداد المسبق علي أسس فنية وعلمية مدروسة ، وضرورة الاستعداد الدائم والمستمر تحسباً لوقوع أي أزمة أو كارثة لقدر الله.