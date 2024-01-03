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الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جزر القمر جهود إحلال السلم والأمن فى أفريقيا

الأربعاء، 03 يناير 2024 08:44 م
الرئيس السيسي يبحث مع رئيس جزر القمر جهود إحلال السلم والأمن فى أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من رئيس جزر القُمر "غزالى عثماني"، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتوطيدها فى مختلف المجالات، فى ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة.

 

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن الاتصال تطرق أيضًا للأوضاع فى القارة الأفريقية فى ضوء رئاسة جزر القُمر للاتحاد الأفريقى، حيث أكد الرئيس تقدير مصر للرئاسة القُمرية للاتحاد وما شهدته من نشاط، وناقش الزعيمان جهود إحلال السلم والأمن بالقارة الأفريقية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة، وصون وحدة وسيادة دولها، على النحو الذى يحقق المصالح العليا لشعوبها.







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