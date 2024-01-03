وذكر بيان للدفاع الروسية اليوم الأربعاء:" لقد أحبطنا صباح اليوم محاولة جديدة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعدد "أولخا" وقاذفات الصواريخ "توتشكا-أو".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية:"تم تدمير 6 صواريخ من طراز "توتشكا-أو" و 6 صواريخ أخرى لراجمات "أولخا" بواسطة الدفاعات الجوية الروسية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وفي السياق، أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، بأن الاتحاد الأوروبي أدرج أكبر شركة روسية لإنتاج الألماس "ألروسا" ومديرها التنفيذي بافيل مارينيتشيف على قائمة العقوبات؛ بسبب تورطها في أنشطة اقتصادية توفر تمويلًا للحكومة الروسية المسؤولة عن زعزعة استقرار أوكرانيا.

وقال بيان للاتحاد الأوروبي: "إن شركة "ألروسا" متورطة في نشاط اقتصادي يوفر مصدر دخل مهم للحكومة الروسية، المسؤولة عن ضم شبه جزيرة القرم وزعزعة استقرار أوكرانيا".. مضيفا:" أن المدير التنفيذي للشركة، بافيل مارينيتشيف، يقدم بحكم منصبه الدعم المالي للحكومة الروسية".