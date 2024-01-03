وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، "ندعو إسرائيل إلى الامتناع عن مثل هذه التصريحات التحريضية التي تعتبر غير مسؤولة وتؤجج التوترات"، وأضاف أن فرنسا تؤكد مجددا أن الانتقال القسرى للسكان يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولى واتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي.

وأكد أنه ليس للحكومة الإسرائيلية أن تقرر أين يجب أن يعيش الفلسطينيون على أرضهم، فإن مستقبل قطاع غزة وسكانه يكمن في إقامة دولة فلسطينية موحدة تعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير إلى عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب وإلى "تشجيع" السكان الفلسطينيين على الهجرة، بعد دعوة مماثلة صدرت عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.