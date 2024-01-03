البابا تواضروس الثانى يوضح الفرق بين التقاويم المختلفة.. فيديو

قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن هناك اختلاف فى توقيت احتفال الكنائس الغربية بعيد الميلاد المجيد حيث يحتفلون يوم 25 ديسمبر والأقباط الأرثوذكس يحتفلون 7 يناير، موضحا أن الأقباط فى مصر يعيشون على التقويم القبطى ويسمى تقويم الشهداء وشهوره توت وبابه وهاتور وكيهك وغيرها ويسمى هذا التقويم بالتقويم الحسابى ومعناه أن كل الشهور 30 يوم وبالتالي يوجد شهر وهو رقم 13 يسمى النسئ وهو 6 أيام فبالتالى السنة 13 شهر.
وتابع قداسة البابا فى حوار خاص لليوم السابع أن المسيحيين فى الخارج يتبعون التقويم الميلادى وهو عبارة عن شهور 30 وشهور 31 وشهر مثل فبراير يكون أقل يوم أم التقويم الهجرى الشهور فيه إما 30 أو 29 فالشهور الهجرية مرتبطة بالقمر والشهور الميلادية مرتبطة بالشمس والشهور القبطية مرتبطة بالحساب وهى شهور زراعية ولها العديد من الأمثال الشعبية مثل شهر هاتور أبو الذهب المنثور وفيه إشارة للقمح وكيهك صباحك مساك تقوم من على فطورك تدور على عشاك لأن النهار يكون قصير فلذلك شهر كيهك الكنيسة تنظم فيه سهرات.
وفى سياق متصل، قال قداسة البابا أن ما يحدث الأن في غزة يؤكد أن التاريخ يعيد نفسه، ففى زمن المسيح كان يوجد الملك هيرودس الذى كان يبحث عن المسيح باعتباره ملك لليهود وحينما لم يجد أمر بقتل كل الأطفال الذكور الذين يصل عمرهم إلى عامين فصارت مناحة في بيت لحم فالكنيسة تطلق عليهم شهداء بيت لحم وهم باكورة شهداء المسيحية.
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