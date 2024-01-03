الاتصالات: مصر تستهدف تحقيق 55 مليار دولار من تطبيقات الذكاء الصناعى 2030

قال الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع وريادة الأعمال، إن المرحلة الأولى التى تطبقها الدولة فى تطبيق استخدامات الذكاء الاصطناعى تخلص فى مايو 2024 نضع استراتيجية المرحلة الثانية وهناك مستهدف للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعى 55 مليار دولار فى 2030.

وأضاف "عثمان" خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب أحمد بدوى، اليوم لمناقشة عدد من طلبات الاحاطه المقدمه من النواب ومنها طلبالاحاطه المقدم من النائبه أمال عبد الحميد لمناقشة خطة الحكومة لتعظيم الاستفادة منتطبيقات الذكاء الاصطناعى، أن هناك مستهدف لوصول مصر إلى مركز متقدمه فى مجالات الذكاء الاصطناعى وسنكون من افضل عشرين دولة عام 2028 طبقا لعدد من الموشرات وذلك خطه ونسب وأرقام وتطور.

وشدد عثمان، إلى أن المرحلة القادمه ستركز على عدد من المبادرات أولها مبادرة الوعى لأن الإعلام ينظر بشكل كبير إلى الناحية السلبية فى استخدامات الذكاء الاصطناعى ويترك الإيجابية، مشيرا إلس الاستخدامات فى مصر تصل إلى 35% فى حين فى الصين تصل إلى 72%

ولفت "عثمان" إلى أن مصر تتخذ عددا من الأهداف ولدينا مقارنات نجريها مع عدد من الدول المماثلة مثال السعودية وكوريا الجنوبية والإمارات والبرازيل وقطر وجميع المؤشرات توضح لنا أين نحن من هذه التحركات؟.

وطالبت النائبة آمال عبد الحميد مقدم طلب الإحاطة بأن يكون هناك حوافز كبيرة لجذب مزيد من الاستثمارات فى مجال الذكاء الاصطناعى، موكدة أن استخدامات الذكاء الصناعى قد تصل معدل النمو قد يصل إلى 7.7% إذا اعتمد على النشاط التكنولوجى فى تطبيقات الذكاء الصناعي.

وشددت آمال، على أم هناك 320 مليار دولار ستضخ فى اقتصاديات الشرف الأوسط حتى عام 2030 فى مجالات الذكاء الصناعى بما يساوى 11% من الناتج القومى المحلى للولايات المتحدة من المتوقع أن تساعد تطبيقات الذكاء الاصطناعس فى ضخ 43 مليار دولار إلى الاقتصاد الوطنى إذا تم عقد اتفاقيات تشجيع الشركات الناشئة وإضافة حوافز إضافية بعيدا عن النظم القديمة التقليدية.