اعترفات مستريح سوهاج: أوهمتهم بتوظيف أموالهم فى السجائر واستوليت على 1.4مليون جنيه

كتب سليم على

كشفت جهات التحقيق في سوهاج، أن المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين أوهم ضحاياه بتوظيف أموالهم فى مجال تجارة السجائر والمواد الغذائية مقابل أرباح.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم تمكن من الإستيلاء على مبلغ (1,400,000 مليون جنيه) مـن الضحايا، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقوبة النصب

وعن عقوبة النصب حددتها المادة 336 من قانون العقوبات، ونصت: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

كما نصت المادة: أما من شرع فى النصب ولم يتمه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.