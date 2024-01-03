اعترفات لصوص التكاتيك فى البحيرة: نفذنا 3 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

أدلى 5 عاطلين أمام جهات التحقيق في البحيرة، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب المغافلة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الخمسة من بينهم 3 عملاء سيئ النية ، حيث يقوم الاثنين الآخرين بسرقة مركباب التوك توك من المواطنين وبيعها لعملائهم سيئي السمعة، مؤكدين ارتكابهم 3 وقائع سابقة بذات الأسلوب، وبالضغط عليهم أرشدوا عن المسروقات.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.