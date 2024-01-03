اليوم السابع
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الأربعاء، 03 يناير 2024 10:08 م
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إزاى تسدد رسوم حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالتأشيرة.. إنفوجراف

الأربعاء، 03 يناير 2024 10:00 م
إزاى تسدد رسوم حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالتأشيرة.. إنفوجراف إنفوجراف
كتب: مدحت وهبة

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يتساءل العديد من المواطنين عن رسوم حج الجمعيات الأهلية بفوز بالتأشيرة، الأمر الذى أوضحته وزارة التضامن الاجتماعى خلال السطور التالية. 
 
- سداد الرسوم طبقا للمستويات المقررة من خلال بنوك "الأهلى المصرى، مصر، القاهرة، أو البريد المصرى" بالرقم القومى
 
1. 235 ألف جنيه شامل الوجبات مستوى أول بفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكى
2. 168 ألف جنيه شامل الوجبات مستوى ثانى بفنادق مصنفة تبعد 750 مترًا من الحرم المكى 
3. 151 ألف جنيه شامل الوجبات مستوى ثالث بفنادق مصنفة تبعد 1400 متر من الحرم المكى
 
- أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران
 
رسوم الحج
رسوم الحج

 







التضامن الاجتماعى

الجمعيات الاهليه

رسوم حج الجمعيات الاهليه



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