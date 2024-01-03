إرجاء إعلان نتائج انتخابات البرلمان فى الكونغو الديمقراطية إلى وقت لاحق

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة في الكونغو الديمقراطية، إرجاء إعلان النتائج المؤقتة لانتخابات النواب الوطنيين والمحليين والتي كانت مقررة اليوم الأربعاء إلى وقت لاحق.

وقالت اللجنة - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأربعاء - إن "تجميع الأصوات مستمر وهو قرار لا يفاجئ الحكومة الكونغولية والتي تشير إلى تحديات فنية للمركز الانتخابي.

من جانبه، صرح المتحدث باسم حكومة الكونغو الديمقراطية وزير الإعلام "باتريك مويايا" بأن "هناك عباقرة يعملون في لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة الكونغولية".. معربا عن أمله في إعلان نتائج الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقال "مويايا" إن عدد المرشحين للانتخابات التشريعية بلغ 25 ألفا و832 مرشحا، فيما يتنافس 44 ألفا و110 مرشحين في انتخابات المقاطعات و31 ألفا و234 مرشحا في الانتخابات البلدية.

وكانت الكونغو الديمقراطية قد نظمت انتخابات رئاسية وبرلمانية في 20 ديسمبر الماضي على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي.

يذكر أن مفوضية الانتخابات في الكونغو قد اعلنت النتائج الأولية للانتخابات في وقت سابق والتي تشير إلى فوز الرئيس الحالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسكيدي" في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا.

وكانت شهدت منطقة "كيكولا" فى مقاطعة كاتنجا العليا بجمهورية الكونغو الديمقراطية مظاهرات عنيفة، احتجاجا على إعلان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الكونغو الديمقراطية فوز الرئيس فليكيس تشيسكيدى بولاية رئاسية ثانية عقب انتخابات 20 ديسمبر 2023 الرئاسية وفقا للنتائج الأولية.