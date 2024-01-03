وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و990 دبابة و11 ألفا و107 من المركبات المدرعة و8 آلاف و546 من النظم المدفعية و945 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و629 من أنظمة الدفاع الجوي و329 طائرة مقاتلة و324 مروحية و23 سفينة حربية، فضلا عن 11 ألفا و391 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1298 من المعدات الخاصة و6 آلاف و748 طائرات مسيرة وإسقاط 1783 من صواريخ كروز وغواصة".

من جهتها، أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني صباح اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية شنت هجومًا صاروخيًا على مدينة خاركيف بشرق أوكرانيا في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء، وتم استهداف مدرسة في منطقة أوسنوفيانسكي.

وذكر تقرير صدر عن الإدارة العسكرية، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أنه في موقع الانفجار، توجد حفرة يبلغ قطرها نحو عشرة أمتار، مملوءة بالمياه، ويفترض رجال الإنقاذ أن الهجوم الصاروخي أدى إلى تدمير أنبوب مياه تحت الأرض.

وقد أبلغ حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف في وقت سابق عن الأضرار التي لحقت بمؤسسة تعليمية في خاركيف نتيجة لهجوم معاد، وأضاف أنه بحسب التقارير الأولية لم تقع إصابات.