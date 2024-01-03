أوقاف القليوبية تطلق مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" داخل 257 مسجدا

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، إطلاق مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم"، لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام، تبدأ من 27 يناير وحتى 8 فبراير 2024، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر، وذلك داخل 257 مسجدا بمختلف إدارات الأوقاف بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقيوبية، أن ذلك يأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف، أنه سيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب)، من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

ونشرت مديرية أوقاف القليوبية، أسماء المساجد ومواقعها التي سيكون بها مبادرة "حصن طفلك" بمحافظة القليوبية، موضحة أنه على من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة.