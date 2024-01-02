29 يناير جلسة الحكم على الراقصة حورية بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

تنظر الدائرة الرابعة بمحكمة جنح الاقتصادية فى الإسكندرية، النطق بالحكم بجلسة 29 يناير الجارى، الحكم على الراقصة حورية، مع استمرار حبس المتهمة، بعد اتهامها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر مواقع التواصل الإجتماعى والاعتداء على القيم الأسرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمة عدة تهم منها نشر صور ومقاطع فيديو فاضحة عبر المواقع التواصل الاجتماعى والاعتداء على القيم الأسرية وإساءة أستخدام وسائل الاتصال.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت القبض على المتهمة بمحل إقامتها بدائرة قسم الرمل على ذمة التحقيق معها بتهمة نشر الفسق وارتداء ملابس مخله عن الآداب العامة بهدف التربح من ذلك.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن الراقصة وخلال رقصها تظهر وتبرز أماكن حساسة من جسدها، كما اشتهرت فى الملاهى الليلية بالرقص بطريقة خليعة وتبلغ من العمر 23 عاما.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 667 لسنة 2023 جنح اقتصادية، وبعرضها على النيابة لمباشرة التحقيقات قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق فى التهم الموجهة إليها، وأمر قاضى التجديد الوقتى، بمحكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، بتجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة اتهامها بالرقص ببدلة مخلة للآداب العامة والتحريض على الفسق عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى وتحرر محضر بالواقعة وتولت نيابة الشئون المالية والتجارية التحقيق.