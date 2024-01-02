اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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وكيل "صحة كفر الشيخ" يوجه بنقل عدد من العاملين لعدم الانتظام في العمل خلال جولته المرورية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 09:17 م
وكيل "صحة كفر الشيخ" يوجه بنقل عدد من العاملين لعدم الانتظام في العمل خلال جولته المرورية جولة وكيل صحة كفر الشيخ بالمركز الطبي
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه تفقد  المركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة سير وانتظام العمل به، والتأكد من استمرارية تقديم خدمات مكتب الصحة والتطعيمات والمبادرات الرئاسية، وخلال جولته بالمركز، قرر نقل ممرضة إلى خارج المركز الطبي، لعدم التزامها بالانضباط الإداري، كما لاحظ انتظام سير العمل بجميع عيادات المركز، وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين، كما قرر عدد آخر لعدم انتظامهم في العمل خلال جولاته المتعددة.
 
جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والذي يمثل أولوية بالنسبة للقيادة السياسية وأحد أهم الأهداف الاستراتيجية للدولة المصرية وفقا لرؤية مصر 2030.
 
وأضاف شقوير، أنه تفقد  إدارة بيلا الصحية، وقام بالمرور على المركز الطبي ببيلا، لمتابعة سير وانتظام العمل به، والخدمات المقدمة للمواطنين، كما تفقد أعمال التطوير الجارية به، وتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعمل المبادرات الرئاسية، وتوافر أدوية ومستلزمات الرعاية الأولية بالمركز الطبي، كما وجه وكيل الوزارة بعمل حصر للحاضرين بالمركز الطبي والنقل الفوري للمقصرين.
 
وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري، وتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى للمواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم، مشدداً على ضرورة توافر المستلزمات الطبية اللازمة، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.






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