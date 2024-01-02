وكيل "تعليم كفر الشيخ" يكرم مبدعى مركز الإبداع والابتكار ويتابع الدورات التدريبية

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية و التعليم بكفر الشيخ ، 4 من الطلاب مركز الإبداع والابتكار بحضور داليا عليبة مديرة المركز، ومصطفى العراقي، وعرض الطلاب إنتاجهم الفني ورسوماتهم المتعددة، التي تمت على مجموعة من المشاريع والأفكار، التي تنم عن قدرات عقلية متميزة.

وعرضت الطالبة سما إبراهيم كساب، مدرسة مجمع زراعة ميت علوان التابعة لادارة شرق كفر الشيخ مبدعة في مجال الرسم، إنتاجها الفني المميز، كما عرض الطالب عبدالرحمن إبراهيم الجندي، والطالب عبد الرحمن عبد الله منصور، والطالب أحمد ماهر محمود، مجموعة من المشاريع والأفكار التي تنم عن قدرات عقلية متميزة تستطيع أن تبدع وتبتكر ما يخدم مصر ويعلي شأنها.

ومنح وكيل الوزارة، شهادات الشكر للطلاب وعبد المولى حسان، مشرف الموهوبين لدوره في دعم واكتشاف بعضها، كما قدم وكيل الوزارة الشكر لأولياء الأمور الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم لتكريمهم ولدعمهم الدؤوب لهم.

كما تابع وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، التدريبات الخاصة بالمحقق الخارجي على الوحدات الدراسية للبرامج المطوره المقام بقاعة التدريب التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ رافقه في الزيارة محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني.

وذلك في إطار استكمال التدريبات الخاصة بالمحقق الخارجي على الوحدات الدراسية للبرامج المطورة وفقا لمنهجية القدرات المهنية المطلوبة في سوق العمل فقد تم تنفيذ لقاء تنشيطي للمحققين خلال يومي 30 ديسمبر 2023 و 31 ديسمبر 2023 ويومي و1 يناير 2024 و 2 يناير 2024، وقد استهدف التدريب التوجيهات المختصة وبعض المعلمين بالمدارس الفنية وعددهم 180 متدربا.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، قد لجان امتحانات النقل بمدرسة الشهيد خالد السواحلي الفنية، كما تفقد كنترول المدرسة، موجها بالدقة في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات لينال كل طالب حقه، كما تابع أعمال امتحانات النقل بالتعليم الفني.

وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وانتهت جميع الإدارات التعليمية من تطهير كافة اللجان الامتحانية وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات والأوبئة بالمدارس، عقب أداء الطلاب للامتحان، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وأضاف عبدالله، أنه وجه بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، وكذلك التنبيه على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، و عدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن جميع الإدارات التعليمية استعدت لعقد امتحانات النقل بمدارسها، مؤكداً أن ‏جميع الأسئلة من الكتاب المدرسي وخالية من التعقيد والغموض وبعيدة عن الموضوعات ‏السياسية، التي تثير القلاقل ومطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.