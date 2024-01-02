وفاة المصور "ماجوباني" الشهير بتوثيق عنف نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا

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توفي المصور الصحفي الجنوب أفريقي "بيتر ماجوباني" عن عمر ناهز 91 عاما الذي وثق طوال عقود عنف نظام الفصل العنصري.



وقالت أسرة الراحل - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء إن "ماجوباني" - الذي تقلد منصب المصور الرسمي للرئاسة بعدما أطلق رمز مكافحة الفصل العنصري نيلسون مانديلا العام 1990 حتى انتخابه - "توفي بسلام محاطا بعائلته".



ووثق "ماجوباني" خلال مسيرته المهنية عنف نظام الفصل العنصري طوال عقود، خصوصا انتفاضة طلاب سويتو العام 1976.



من جانبه، كتب وزير الثقافة الجنوب أفريقي "زيزي كودوا" - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - "لقد فقدت جنوب أفريقيا مناضلا بارزا من أجل الحرية وراويا ومصورا"، مضيفا أنه "بيتر ماجوباني وثَّق مظالم الفصل العنصري بلا خوف".



يذكر أن "موجوباني" أوقف عام 1969 أثناء تصويره المتظاهرين أمام السجن الذي كانت الناشطة "ويني مانديلا" وراء قضبانه، وأمضى 586 يوما في الحبس الانفرادي، وحكم عليه عند إطلاقه بوقف كل أنشطة التصوير الفوتوغرافي خمس سنوات.



وكان "بيتر ماجوباني" قد نشر نحو 15 كتابا، منع بعضها في ظل نظام الفصل العنصري، الذي شهدته جنوب أفريقيا من العام 1948 إلى مطلع التسعينات.