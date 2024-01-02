وزير الرى: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 945 كيلومتر فى 2023

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أنه تم خلال عام 2023 الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 945 كيلومتر بمختلف المحافظات، وجار العمل على تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 3400 كيلومتر من المقرر الانتهاء من أطوال كبيرة منها خلال عام 2024.

وأضاف سويلم، أنه تم وضع دليل إرشادى لتأهيل الترع شارك في إعداده عدد كبير من المتخصصين بالوزارة والجامعات، وتم في هذا الدليل الاستفادة من الخبرات المكتسبة خلال المراحل الأولى من المشروع .

ويذكر أن أعمال التأهيل حققت مكاسب عديدة، مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع خاصة فى فترة أقصى الاحتياجات، ورفع القيمة السوقية للأراضى الزراعية بزمام الترع بعد التأهيل، وزراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات، وزيادة عرض جسر الترعة بما يسمح بإستغلال هذه المساحات المتوفرة في زراعة الأشجار وإنشاء أو توسعة الطرق بجانبى الترع في بعض المواقع ، بالإضافة للمردود البيئى والإجتماعى الملموس فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها.