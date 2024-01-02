ورش تدريبية بمديرية الشباب والرياضة فى كفر الشيخ بعنوان "التوجيه المهنى"

كفر الشيخ - محمد سليمان

نفذت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ ، اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية بعنوان "التوجيه المهنى للشباب" للمرحلة العمرية من 18 إلى 24 عام، وذلك بقاعة المديرية وبحضور الدكتور إبراهيم شلبي من وزارة الشباب والرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب وبتوجيهات الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، ورعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وقال حسن الدسوقى، مدرب معتمد بوزارة الشباب والرياضـة، أن البرنامج التدريبى يتناول عدد من المهارات التى تمكن الشباب من تخطيط مسارهم المهني بشكل جيد، وتحديد الأهداف والقيم المهنية، كما تضمنت الورشة التدريبية نظرية الامتحانات المهنية والتى تساعد المشاركين على فهم أنفسهم بشكل أفضل واكتشاف الاهتمامات والمهارات التى تناسبهم وتوجههم نحو اتخاذ القرارات المهنية المستنيرة، والاساليب التحفيزية لتحقيق أهدافهم المستقبلية.

وتابع الدسوقى، أن تلك التدريبات تأتى ضمن البرامج التدريبية التى تقدمها الادارة المركزية لتمكين الشباب، برئاسة منال جمال الدين، وجيهان رشوان مدير إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضـة، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 55 معسكر تدريبي بمشاركة 6600 مستفيد ضمن معسكرات سفراء مشوارى، كما تم تنفيذ 60 ورشة تدريبية بمشاركة 1200 مستفيد، ومن المتوقع أن تستمر البرامج التدريبية لتنمية مهارات الشباب خلال الفترة القادمة.