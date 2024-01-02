مواطن بالشرقية يسمى مولوته الجديدة "غزة" تضامنا مع القضية الفلسطينية

أطلق أب بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على مولوته الجديدة اسم "غزة"، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والظروف التى يمر بها أهل غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقيد الأب المولودة الجديدة باسم غزة إبراهيم نبيل موسى فى سجلات المواليد بمكتب الصحة بمدينة بلبيس برقم 1510.

وأكد الأب أنه أطلق على مولوته اسم غزة، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وأن يظل الاسم متداولا وفى ذاكرة كل طفل من أطفال القرية، مؤكدا أن القدس عاصمة فلسطين وأن دولة فلسطين دولة عربية.