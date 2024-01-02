اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 08:57 م
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مواطن بالشرقية يسمى مولوته الجديدة "غزة" تضامنا مع القضية الفلسطينية

الثلاثاء، 02 يناير 2024 07:17 م
مواطن بالشرقية يسمى مولوته الجديدة "غزة" تضامنا مع القضية الفلسطينية طفلة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أطلق أب بقرية شبرا النخلة التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، على مولوته الجديدة اسم "غزة"، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والظروف التى يمر بها أهل غزة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقيد الأب المولودة الجديدة باسم غزة إبراهيم نبيل موسى فى سجلات المواليد بمكتب الصحة بمدينة بلبيس برقم 1510.

 

وأكد الأب أنه أطلق على مولوته اسم غزة، تضامنا مع القضية الفلسطينية، وأن يظل الاسم متداولا وفى ذاكرة كل طفل من أطفال القرية، مؤكدا أن القدس عاصمة فلسطين وأن دولة فلسطين دولة عربية.

 

شهادة الميلاد
شهادة الميلاد

 







الشرقية

غزة

القضية الفلسطينية

فلسطين




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