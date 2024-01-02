ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن جمال خان، قائد الشرطة المحلية، قوله إنه لم تعلن بعد أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع في بلدة "مير علي" بإقليم خيبر بختونخوا.

وكانت بلدة "مير علي" بمثابة قاعدة لحركة طالبان الباكستانية لسنوات حتى قام الجيش بتطهير المنطقة من المتمردين.

وقد شهدت باكستان العديد من الهجمات المسلحة في السنوات الأخيرة في المنطقة، حيث تستهدف السلطات في كثير من الأحيان مخابئ حركة طالبان الباكستانية لإحباط جهود الحركة للعودة.