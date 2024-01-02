مطار مرسى علم الدولى يستقبل 34 رحلة طيران دولية أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، قرابة 5000 راكب يصلون على متن 34 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 121 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار، تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم منها 4 رحلات من بولندا، 5 رحلات من التشيك، 9 رحلات من ألمانيا، 7 رحلات من إيطاليا، ورحلة من هولندا، ورحلة من انجليزية، وبلجيكا، رحلتين من النمسا، ورحلة من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلتين داخليتين.

من جانبه، أكد عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن نسب الاشغالات الفندقية فى التوقيت الحالى مبشرة جدا وتشهد حالة من الرواج تزامنا مع الاحتفالات بالرأس السنة الميلادية، متوقعا استمرار توافد الرحلات من اوربا لمصر بشكل منتظم خلال فصل الشتاء.