مطار العريش يستقبل 5 طائرات مساعدات ومواد إغاثية وطبية ووقود لقطاع غزة

العريش ـ محمد حسين

استقبل مطار العريش بشمال سيناء اليوم الثلاثاء 5 طائرات نقلت مساعدات غذائية ومواد إغاثية وطبية لقطاع غزة.

وتوضح حركة استقبال الطائرات بمطار العريش اليوم أنه هبطت طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة تحمل 4.477 طن وقود، وطائرة قادمة من المملكة العربية السعودية تحمل 24.281 طن مساعدات إغاثة ومواد طبية وغذائية.

كما شهد المطار وصول طائرتين قادمتين من العراق نقلت الأولى 17.793 طن مواد غذائية، والثانية حملت 12.246 مواد غذائية من الهلال الأحمر العراقى ن وطائرة قادمة من باكستان ونقلت 20 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

تسلم الهلال الأحمر المصرى شحنات المساعدات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية فى مدينة العريش تمهيدا لنقلها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي.