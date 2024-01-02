اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع شخص وإصابة 13 فى تصادم ملاكى وميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الغربى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 10:30 ص
مصرع شخص وإصابة 13 فى تصادم ملاكى وميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الغربى جثة - ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقي مواطن مصرعه وأصيب 13 آخرون، في حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكي وأخري ميكروباص، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل الجثة والمصابين، الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي واخري ميكروباص، بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل أبو صير باتجاه القاهرة ووجود جثة ومصابين.

علي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن و13 مصابا، وتم نقل الجثة والمصابين الى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 







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