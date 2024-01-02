مد تظلمات أراضى تقسيمات الشباب بقرية اللواء صبيح بالفرافرة حتى الخميس

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد مد فترة التظلمات للقطع السكنية التابعة لتقسيات الشباب بقرية اللواء صبيح حتى الخميس المقبل على أن يتم تقديم التظلمات بمقر بالوحدة المحلية للواء صبيح أو المركز التكنولوجى بالمركز.

ونشرت الوحدة المحلية لمركز الفرافرة أسماء المستبعدين من أراضى تقسيم القطع السكنية بامتداد قرية على بن ابى طالب باللواء صبيح لعدم إقامتهم الفعلية بالقرية بناء على ما أقرته اللجنة الشعبية من أهالى القرية وتم الإعلان عن أسماء الذين لا تنطبق عليهم الشروط.

وكان الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة تفقد أعمال اللجنة المشكلة لفحص وفرز وتدقيق الكشوف الخاصة بالمتقدمين للحصول على قطعة أرض سكنية بامتداد على بن ابى طالب التابع لقرى اللواء صبيح بعد انتهاء مدة التظلمات، وذلك بمشاركة عدد كبير من أهالى القرية الشعبين المتطوعين للاستدلال على مدى الإقامة الفعلية بقرى اللواء صبيح من عدمه لمن انطبقت عليهم الشروط وذلك تمهيدا لإدراج أسمائهم أو حذفها من كشوف المنطبق عليهم شروط الحصول على قطعة سكنية بامتداد قرية على بن ابى طالب.

وأكد رئيس المركز، أن اللجنة قد قامت بفرز وتدقيق كافة كشوف استحقاق كلا منهم وإعادة مناظرة الحالات المتقدمة وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية التامة ولإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين للقطع السكنية وفقا للشروط المعلنة.