مدير "تعليم الإسكندرية" يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تفقد الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الثلاثاء ، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 / 2024، التي انطلقت لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية

وقام الدكتور عربي أبوزيد، بمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، وبدأ جولته التفقدية بمتابعة مدرسة محمود تيمور الرسمية لغات بإدارة شرق، وذلك بحضور محمد سليمان مدير عام الإدارة وناجية فؤاد وكيل الإدارة، وأكّد على توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وأوضح أبوزيد، أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم.