محافظ دمياط تقدم التهنئة بعيد الميلاد داخل كنيسة العذراء

دمياط - هيثم مراد

. قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، يرافقها اللواء حسام توفى مدير أمن المحافظة، كنيسة العذراء مريم، وذلك للمشاركة فى احتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد

ووجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وشعب مصر بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد وبعيد الميلاد المجيد، معربة عن سعادتها بمشاركة المصريين جميعًا احتفالاتهم الدينية والتى تعكس أواصر المحبة والألفة بينهم منذ قدم العصور.

كما أكدت أيضا أن هذه المناسبات تبرز الروح الطيبة لأبناء الوطن، والتى ظهرت أيضًا خلال الانتخابات الرئاسية.

ونقل نيافة الحبر الجليل الأنبا ماركوس تهنئة قداسة البابا بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، معربًا عن سعادته بمشاركة محافظ دمياط وأبناء المحافظة باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.