محافظ جنوب سيناء يلتقى عمال نظافة وعمالة المؤقتة بالطور ويهديهم مكافآت مالية

التقى اليوم الثلاثاء، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عمال نظافة وعمالة المؤقتة (عمال السركي)، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وأثنى المحافظ على الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد.

ويحرص محافظ جنوب سيناء على لقاء عمال النظافة والعمالة المؤقتة (عمال السركي)، خاصة في المناسبات المختلفة على مدار العام لمكافأتهم والتعرف علي مشكلاتهم وتحفيزهم.

وقام المحافظ بتسليمهم كراتين مواد غذائية، ولحوم ومبالغ مالية كمكافأة تحفيزية، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والحفاظ دائما على المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها، وحضر اللقاء اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.

وفى سياق آخر، قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن الانتخابات الرئاسية 2024، كانت عبارة عن عرس وفرحة للشعب المصري وجرى تنظيمها على أعلى مستوى، وتخطت نسبة الحضور بها أعلى نسب في دول العالم، مما يدل على وعي المواطنين المصريين، ووطنيتهم وانتمائهم لوطنهم، وتلبية ندائه في وقت الأزمات، مؤكدا أن المصريين أكدوا أنهم حافظين الجميل للرئيس السيسي، الذي وضع حياته على كفه، وسعى نحو تطوير الوطن دون الالتفات للمعارضين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري التوعوي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء، بالاستاد الرياضي بمدينة طورسيناء لتنمية روح الولاء والانتماء لدى مواطن السيناوي، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والامنية، ونواب مجلس النواب والشيوخ، وممثلي الشباب والمرأة، وعواقل ومشايخ المحافظة، والأزهر والأوقاف وممثلي جميع طوائف المجتمع السيناوي.

وأعرب المحافظ خلال المؤتمر عن سعادته بكونه محافظا لجنوب سيناء، التي شهدت طفرة تنموية خلال الفترة الماضية، هذه الطفرة في القطاع الصحي، والتعليمي، والتعليم الجامعي، والتوسع في إقامة المساجد إضافة إلى تنمية شاملة للطرق بواقع 1000 كيلو متر وحظيت مدينة شرم الشيخ بالنصيب الأكبر لتكون شريانا جديدا للاستثمارات المستقبلية.

وقدم المحافظ الشكر لجميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لدورهم الفعال في تنظيم الانتخابات، وكرم نماذج مختلفة ممثلة لأطياف المجتمع من المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، والقرآن الكريم، ثم كلمة الشيخ يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والذي اكد فيها علي أن الأوطان حبها مترسخ في القلوب منذ الصغر، ويعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قدوة في حب الوطن عندما هاجر وأعرب عن حزنه لترك وطنه، لذا لابد أن نكون أوفياء للوطن وحريصين على مقدراته، مشيرا إلى أنه لا يكون الولاء الا لله أولا ثم للوطن، لافتا إلى ان سيناء تعد وطن غالي فمن أجل سيناء استشهد الشباب، وترملت النساء، وتيتم الأطفال.

وقال مضر عبد السميع، مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء، إن التفاف الشعوب حول قادتها السياسية تعطي قوة للوطن، والشعب المصري دائما يضرب المثل في الالتفاف حول قيادته السياسية وجيشه، وظهر ذلك خلال الانتخابات الرئاسية التي أثبتت وطنية المصريين.

وأشاد الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ القبائل البدوية بجنوب سيناء، بدور القيادة السياسية في تنمية سيناء، والاهتمام بأبنائها خاصة في مجال التعليم الجامعي بعد أن كانت المحافظة تخلو تماما من الجامعات أصبحت الآن تضم جامعات حكومية وخاصة بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المدارس في الظهير الصحراوي لإتاحة فرصة التعليم لأبناء البدو، مؤكدا وطنية أبناء سيناء، وولائهم لمصر.