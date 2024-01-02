محافظ جنوب سيناء يتفقد معرض "القومى للمرأة" للحرف اليدوية بمدينة الطور

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حرص المحافظة على الصناعات التراثية والحرفية من خلال تطوير الاستراتيجية لتسويقها وافتتاح منافذ جديدة للبيع لتسهم فى توفير فرص العمل للشباب والمرأة المعيلة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لمعرض الحرف اليدوية والتراثية المقام تحت رعاية القومى للمرأة بجنوب سيناء على هامش المؤتمر الجماهيرى الدعوى والتوعوى الذى نظمته محافظة جنوب سيناء اليوم الثلاثاء.

وقالت الدكتورة نهى الحسينى مقررة المرأة بالمحافظة، إننا نهدف لدعم وتمكين المرأة وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتضمن المعرض منتجات المشغولات اليدوية ومنتجات الحرف التراثية التى تتميز بها المحافظة مثل المشغولات البدوية والزى البدوى والخرز والخزف والمفروشات المنزلية والرسم بالفحم والملابس والمنسوجات وإنتاج عسل النحل.

وأشاد المحافظ، بجودة وتنوع المعروضات الموجودة فى المعرض، وقدم الشكر للمشاركين لجهودهم، ولتشجيع السيدات السيناويات ودعمهم بما يسهم فى زيادة إنتاجهن ومبيعاتهن.

وشهد المحافظ عروضا رياضية فنية لطلاب المدارس بطور سيناء من شعر وفقرات غنائية، وفقرات استعراضية تعبر عن التراث السيناوى.

ولفت محافظ جنوب سيناء إلى أنه جار إنشاء ملعب خماسى نجيل صناعى بكافة مدارس جنوب سيناء، لتشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة لهم خاصة أن الرياضة تؤثر فى بناء شخصية النشئ، وتجعله يتمتع بصحة ووعى أفضل.

وأكد المحافظ، أن التعليم يشهد طفرة تنموية بكافة المدن وخاصة داخل الوديان، ضمن خطة المحافظة بتعليم ورفع الوعى لدى النڜء لكونهم هم قادة للمستقبل.