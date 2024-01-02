محافظ بورسعيد: إجراءات صارمة لمنع انتشار ظاهرة التعديات على أملاك الدولة

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، لاستعراض نتائج أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الدولة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والدكتور منصور بكري السكرتير العام المساعد، ومسئولي الإدارات المختصة بالديوان العام.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول بيان بحصر التعديات على أراضي وأملاك الدولة خلال الفترة من 17 مايو 2017 حتى 31 ديسمبر 2023، كما تم عرض إجمالي حالات التعدي، وعدد حالات التعدي واجمالي الحالات المتبقية ونسبة تنفيذ الازالات، فضلا عن عرض اجمالي القرارات التي تم استردادها بنطاق بورسعيد، و موقف بورسعيد على مستوى الجمهورية، حيث حصلت المحافظة على المركز الثاني كأقل محافظة يوجد بها تعديات منذ بدء حملات إزالة التعديات و حتى الٱن، كما استمع المحافظ لمعايير وأسس تقييم موقف الأراضي المستردة والمشاريع المقامة عليها والأراضي التي تم ازالة التعديات عليها في كل حي من أحياء المحافظة.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الجهات المعنية في ملف آزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث طالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا الملف ، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء ، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير و التنمية المستدامة بالدولة المصرية. وهناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، لافتا أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.