محافظ الوادى الجديد يتفقد مشروعات الصوب الزراعية بالخارجة ويوجه بالتوسع بها

قام اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بجولة تفقدية لمشروعات الصوب الزراعية شمال مدينة الخارجة، وذلك فى إطار جهود المحافظة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، ويرافقه فى الجولة حنان مجدى نائب المحافظ، وجهاد متولى رئيس المركز.

وأشاد الزملوط بحجم وجودة الإنتاج، مُوجهًا بزيادة الكميات المطروحة بمنافذ البيع الثابتة والمتنقلة التابعة للوحدات المحلية؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين، واستغلال إنتاج الطماطم فى تنفيذ أحد المشروعات الشبابية لتجفيف الطماطم، والتنسيق بين الوحدة المحلية والقائمين على مشروع الصوب لاستغلال فسائل النخيل الجيدة والتوسع فى زراعتها.

وكان محافظ الوادى الجديد، تفقد أيضًا أعمال التشطيبات النهائية الجارية بمقر نادى الهجن والفروسية الدولى شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ولفيفٌ من التنفيذين المعنيين.

ووجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إنشاء المسرح المواجه لمنصة المشاهدة، واستكمال تجهيز مضمار السباق بطول 5 كم، مُوجهًا بإعداد مقايسة لرصف الطريق بمحيط القرية التراثية، وتنفيذ مجسمات رمزية لرياضة الهجن على جانبى المدخل الرئيسى للنادي؛ لإضفاء المظهر الجمالى.