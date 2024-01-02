اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الوادى الجديد: انتهاء إنشاء وتجهيز دور حضانات بتكلفة 104 ملايين جنيه

الثلاثاء، 02 يناير 2024 05:00 م
محافظ الوادى الجديد: انتهاء إنشاء وتجهيز دور حضانات بتكلفة 104 ملايين جنيه إنشاء وتجهيز 12 دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن الانتهاء من إنشاء وتجهيز 12 دار حضانة على مستوى مراكز المحافظة من إجمالى 20 حضانة مخطط الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تبلغ حوالى 104 ملايين جنيه، وذلك ضمن البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة وتحسين مستوى الخدمات التعليمية ورعاية الأطفال. 

وأعرب المحافظ عن بالغ شكره وتقديره للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مُثمنًا جهود التعاون المُستمرة لكل ما يخدم خطط التنمية على أرض المحافظة.

ومن جانبه أكد محمد منير مدير عام التضامن الاجتماعى بالمحافظة، أن التنفيذ تم على مرحلتين، حيثُ شملت المرحلة الأولى 5 حضانات (عبدالسلام عارف - جورمشين - باريس- الشركة 55 - غرب الموهوب)، وشملت المرحلة الثانية 7 حضانات: (الشركة 17 - حضانة العبور أمام الديوان العام- حضانة مجمع الخدمات بمركز الخارجة- وحضانتى عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز بمركز الفرافرة - والأربعين 1 والأربعين 2 بمركز باريس)، وجارى طرح 8 حضانات جديدة كمرحلة ثالثة.

 







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