محافظ الغربية يكشف أهم المشروعات بعدد من القطاعات خلال عام 2023

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها في قطاعات الإسكان التربية والتعليم، الشباب والرياضة، الصحة والطب البيطري الثقافة والأوقاف التموين والتضامن والري والزراعة خلال عام 2023 في كافة مراكز ومدن المحافظة تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض محافظ الغربية إنجازات القطاعات خلال 2023.

ففي قطاع الإسكان جار إنهاء مجمع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي بتكلفة 511.6 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 98%، تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي بتكلفة 32 مليون ونسبة تنفيذ 70% ، تطوير منطقة عمارات منطقة أبو شاهين بالمحلة ترميم 3 عمارات بتكلفة 9.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 47%، هدم وإعادة بناء 2 عمارة بتكلفة 32 مليون جنيه ونسبة تنفيذ 10%، وإنشاء مدينة المحلة الجديدة على أرض المستعمرة بتكلفة 6 مليارات جنيه ونسبة تنفيذ 5%، الانتهاء من انشاء مجمع عبد المنعم رياض السكنى بتكلفة 110 ملايين جنية بنسبة تنفيذ 100%.

كما قام قطاع التربية والتعليم بتنفيذ 37 مشروعا ما بين إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مدارس ومنشآت تعليمية بإجمالى تكلفة 279.18 جنيه ونسبة تنفيذ 85%، وكذلك أعمال صيانة شاملة وتجهيزات لعدد 22 مشروعا بتكلفة 5.9 ملايين ونسبة تنفيذ 19%، بالإضافة إلى تنفيذ 12 مشروعا في قطاع التعليم الأزهري بتكلفة 126.45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 54%.

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 11 مشروعا تابعا لمديرية الصحة ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة بتكلفة 2844 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 57.27%، إنشاء مركز الأورام الجديد بسبرباى بتكلفة 1013 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 14.5%، تطوير ورفع كفاءة مستشفى المجمع الطبي التابعة للتأمين الصحي بتكلفة 231 نسبة تنفيذ 95%، إنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة بالمحلة بتكلفة 250 مليون جنية بالمشاركة المجتمعية.

وقام قطاع الطب البيطري بإنشاء الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بنسبة تنفيذ 85%، وكذلك تطوير ورفع كفاءة مجزر شوني بمركز طنطا (تم الاستلام الابتدائي).

وفي قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 16 مشروعا ما بين إنشاء وتطوير وصيانة بتكلفة 9.73 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 50.17%.

وفى قطاع الثقافة جارى تطوير قصر ثقافة المحلة والمسرح الصيفي الملحق بتكلفة 75 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 95%.

وفي قطاع الأوقاف تم تنفيذ 13 مشروعا في مختلف مراكز المحافظة، وجار استخراج التراخيص لعدد (15) مسجدا وإنشاء عدد (110) مسجد جديد بالجهود الذاتية بتكلفة 3.77.5 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 77.5 %.

وفى قطاع التضامن الاجتماعي جارى إحلال وتجديد مركز الإغاثة بطنطا، وجار تطوير مركز خدمة المرأة المعيلة بكوم النجار كما تم إصدار عدد 19620 بطاقة تكافل وكرامة.

وقام قطاع الموارد المائية والري بتنفيذ عدد 35 مشروعا بتكلفة 1.273 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ 250.829 كم تبطين ترع، تنفيذ 11 كم أسوار على الترع المبطنة.

وقام قطاع الزرعة بتسليم (335915) كارت الفلاح الذكي، استخراج (29) كارت ذكى لتمويل السيارات، إصدار تراخيص (50 مزرعة دواجن/ 189 مزرعة ماشية/ 9 منحل/ 18 مركز تجميع ألبان/ 1 مزرعة أغنام وماعز/ 17 مصنع أعلاف/ 379 رخصة مزاولة تجارة أعلاف). وقام قطاع التموين بتطوير عدد 16 مخبزا من نصف آلى إلى مخبز آلى بالكامل بنطاق المحافظة.