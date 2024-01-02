محافظ الدقهلية: اختيار أكفأ العناصر للعمل بالفريق المعاون من حملة الماجستير والدكتوراه

الدقهلية - شريف الديب

ترأس الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، لجنة القيادات لاختبار المتقدمين للعمل ضمن فريق العمل المعاون "لمحافظ الدقهلية" من حملة الماجستير والدكتوراه، الذين يعملون بالجهاز الإداري للدولة بالدقهلية ممثلا في قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية والقطاعات الحكومية.

وتقدم للاختبار 57 من حملة الماجستير والدكتوراه بالجهاز الإداري بالدقهلية، وضمت اللجنة في عضويتها الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والمحاسب باسم الشريف مدير عام مكتب المحافظ، وفكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتورة أمل السعيد مدير إدارة الموارد البشرية.

وأكد "مختار" أن المقابلات والاختبارات أجريت بكل الشفافية بين المتقدمين، حرصا على تكافؤ الفرص لاختيار أكفأ وأفضل العناصر وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها الوظيفة وذلك تنفيذا للقانون.