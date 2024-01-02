اليوم السابع
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مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لمنزل مريضة لاستخراج بطاقة رقم قومى

الثلاثاء، 02 يناير 2024 03:37 م
مأمورية من قطاع الأحوال المدنية لمنزل مريضة لاستخراج بطاقة رقم قومى رجال الأمن - أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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عقب رصد إلتماس أحد المواطنين لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بوالدته والتى تعانى من مرض السمنة وإصابتها بكسور متفرقة بالجسم وعدم قدرتها على الحركة .
 
على الفور تم تجهيز مأمورية من قطاع الأحوال المدنية وتم التواصل مع المواطن المذكور ، والإنتقال لمنزل والدته والإنتهاء من إجراءات إستخراج بطاقتها وتسليمها لها بمحل إقامتها (بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) الأمر الذى لاقى شكر وتقدير المواطن لسرعة تلبية وزارة الداخلية لإلتماسه.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصةً كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة. 






وزارة الداخلية

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