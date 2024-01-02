لاتفيا تؤكد منح أوكرانيا نحو 595 مليون يورو منذ بدء العملية العسكرية

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أكد وزير خارجية لاتفيا كريشانيس كارينش، أن إجمالى المساعدات التى قدمتها بلاده لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغت نحو 595 مليون يورو ما يمثل 0.85% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد.



وقال كارينش، وفقا لما أوردته وكالة انباء (يوكينفورم) الأوكرانية، "إن لاتفيا تواصل المشاركة فى عملية استعادة أوكرانيا، مع إيلاء اهتمام خاص لمنطقة تشيرنيهيف، وعلى وجه الخصوص، تم التوقيع على اتفاقية بقيمة مليونى يورو مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية فى المنطقة".



وأوضح أنه تم علاج وإعادة تأهيل 240 جنديًا أوكرانيًا فى المستشفيات ومراكز إعادة التأهيل فى ريغا عاصمة لاتفيا، منذ فبراير 2022.



وأضاف أنه "على مستوى الاتحاد الأوروبى تدعو لاتفيا لتغيير النهج المتبع فى دعم أوكرانيا"، مشيرًا إلى أنه ينبغى أن يكون أكثر منهجية ومركزًا على فترة طويلة الأجل، حيث لا يزال لدى روسيا ما يكفى من الموارد لمواصلة حربها.



ولفت إلى أن لاتفيا تدعم بقوة إنشاء أداة بقيمة 50 مليار يورو لدعم أوكرانيا بحلول عام 2027 لتقديم المساعدة المالية الكلية ودعم الإصلاحات.